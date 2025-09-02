Звезда «Женского стендапа» едва не утонула

Юмористка Аранова заявила, что чуть не утонула, когда занималась серфингом

Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова заявила, что едва не утонула, когда занималась серфингом. О происшествии она рассказала в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Аранова призналась, что, несмотря на то, что любит водные виды спорта, боится воды. «Я боюсь глубин, я боюсь волн уже, потому что чуть не утонула однажды на серфе», — рассказала она. Подробностей случившегося звезда «Женского стендапа» не раскрыла.

Она добавила, что ее фобия, в частности, проявилась, когда она плавала с китами. По словам комикессы, когда она задумывалась, какая глубина под ней, ей становилось очень страшно.

Ранее стало известно, что известный российский юморист Павел Воля едва не утонул в Калининграде. Он рассказал, что на сушу ему помог выбраться местный житель.