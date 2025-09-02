Интернет и СМИ
Звезда «Женского стендапа» едва не утонула

Юмористка Аранова заявила, что чуть не утонула, когда занималась серфингом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Лиза Варвара Аранова» / VK

Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова заявила, что едва не утонула, когда занималась серфингом. О происшествии она рассказала в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Аранова призналась, что, несмотря на то, что любит водные виды спорта, боится воды. «Я боюсь глубин, я боюсь волн уже, потому что чуть не утонула однажды на серфе», — рассказала она. Подробностей случившегося звезда «Женского стендапа» не раскрыла.

Она добавила, что ее фобия, в частности, проявилась, когда она плавала с китами. По словам комикессы, когда она задумывалась, какая глубина под ней, ей становилось очень страшно.

Ранее стало известно, что известный российский юморист Павел Воля едва не утонул в Калининграде. Он рассказал, что на сушу ему помог выбраться местный житель.

