3 сентября в России отмечают День победы над милитаристской Японией и День солидарности в борьбе с терроризмом. Православные верующие в этот день поминают преподобного Авраамия Смоленского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В августе-сентябре 1945 года Красная армия нанесла сокрушительный разгром врагу в Маньчжурии, на Сахалине и Курилах. Эти бои внесли решающий вклад в капитуляцию Японии и завершение Второй мировой войны.

3 сентября 1945-го советские газеты напечатали обращение Иосифа Сталина, в котором говорилось об окончании войны с Японией. Именно к этой дате приурочен праздник.

Фото: Макс Альперт / РИА Новости

День солидарности в борьбе с терроризмом

Этот День был учрежден в связи с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе №1 Беслана ушли из жизни 334 человека, среди которых было 186 детей.

День солидарности 3 сентября стал символом объединения государства и людей в борьбе с терроризмом. Традиционно в разных уголках страны проходят траурные мероприятия: памятные шествия и возложение цветов к монументам, посвященным жертвам террористических актов и сотрудникам силовых структур, пострадавшим при спасении заложников.

Шуфутинов день — День прощания

Шуфутинов день — шуточный праздник, который придумали пользователи российского интернета. Впервые песня «Третье сентября» прозвучала на сцене в 1993-м, а почти 20 лет спустя она стала мемом. По одной из версий, в 2011 году в сети завирусилось изображение популярного американского рэпера Рика Росса, подписанное строкой из песни Шуфутинского. Пользователи заметили сходство во внешности двух артистов, и вскоре одна шутка породила целую череду мемов, а песня «Третье сентября» превратилась в культурный феномен.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие еще праздники отмечают в России и других странах 3 сентября

День рождения бюстгальтера;

День сорвавшихся с резьбы;

День открытия уникальности ДНК;

День гражданской авиации в Таджикистане;

День освобождения в Монако.

Какой церковный праздник 3 сентября

День памяти преподобного Авраамия Смоленского

Согласно преданию, преподобный Авраамий Смоленский родился в XII веке в богатой семье. Родители, которые до него уже имели 12 дочерей, молили Бога о даровании наследника. Однако в будущем Авраамий не захотел жениться и проводить жизнь в миру — он раздал все свое имущество и принял подвиг юродства. Вскоре Авраамий поступил в обитель недалеко от Смоленска, где провел следующие 30 лет. В 1198 году его посвятили в сан пресвитера, и Авраамий оказался таким искусным проповедником, что послушать его собирались толпы мирян и духовных людей. Это вызвало зависть братии, так что из-за клеветы и гонений Авраамию запретили вести беседы с народом.

Однако даже после того, как святой перешел в другой монастырь, люди последовали за ним. Зависть к духовной силе Авраамия и народной любви снова привела к тому, что святого обвиняли в ереси и едва не лишили жизни. Когда святому вновь запретили проповедовать, в городе началась засуха, а местное население поразили разнообразные хвори. В отчаянии духовники обратились к Авраамию за помощью и попросили у него прощения. Святой молитвами отвел беду от народа, и с тех пор все относились к нему с уважением.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 3 сентября

День памяти апостола от семидесяти Фаддея

День памяти мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта

День памяти священномученика Александра Елоховского

День памяти преподобной Марфы Дивеевской (Милюковой)

Приметы на 3 сентября

3 сентября нельзя смотреть в глаза кареглазым людям — они, сами того не желая, могут отвести удачу.

Не стоит в этот день носить вещи темных цветов, чтобы не привлечь конфликты в семью.

К 3 сентября нужно собрать все яблоки на участке, иначе в следующем году яблони дадут мало плодов.

Кто родился 3 сентября

Русский писатель и журналист Сергей Довлатов, творивший на территории СССР, стал более известным в эмиграции. Советские издания не печатали его прозу, поэтому с конца 1960-х он публиковался за рубежом и в самиздате. В конце 1970-х писатель уехал в Вену, а затем в США, там вышли его произведения «Невидимая книга», «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона», «Заповедник» и другие. К середине 1980-х годов Довлатов добился большого успеха у читателей; помимо литературного труда, работал ведущим на радио.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американский актер Чарли Шин стал известен благодаря ролям в телесериалах «Спин-Сити» и «Два с половиной человека». Он также снимался в фильмах «Взвод», «Уолл Стрит», «За пределами закона» и многих других. Интересный факт: Чарли Шин учился в школе с Робертом Дауни-младшим, а его невеста Келли Престон бросила актера ради Джона Траволты.

