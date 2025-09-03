Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 3 сентября 2025Россия

3 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

3 сентября в России отмечают День победы над милитаристской Японией и День солидарности в борьбе с терроризмом. Православные верующие в этот день поминают преподобного Авраамия Смоленского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В августе-сентябре 1945 года Красная армия нанесла сокрушительный разгром врагу в Маньчжурии, на Сахалине и Курилах. Эти бои внесли решающий вклад в капитуляцию Японии и завершение Второй мировой войны.

3 сентября 1945-го советские газеты напечатали обращение Иосифа Сталина, в котором говорилось об окончании войны с Японией. Именно к этой дате приурочен праздник.

Фото: Макс Альперт / РИА Новости

День солидарности в борьбе с терроризмом

Этот День был учрежден в связи с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе №1 Беслана ушли из жизни 334 человека, среди которых было 186 детей.

День солидарности 3 сентября стал символом объединения государства и людей в борьбе с терроризмом. Традиционно в разных уголках страны проходят траурные мероприятия: памятные шествия и возложение цветов к монументам, посвященным жертвам террористических актов и сотрудникам силовых структур, пострадавшим при спасении заложников.

Шуфутинов день — День прощания

Шуфутинов день — шуточный праздник, который придумали пользователи российского интернета. Впервые песня «Третье сентября» прозвучала на сцене в 1993-м, а почти 20 лет спустя она стала мемом. По одной из версий, в 2011 году в сети завирусилось изображение популярного американского рэпера Рика Росса, подписанное строкой из песни Шуфутинского. Пользователи заметили сходство во внешности двух артистов, и вскоре одна шутка породила целую череду мемов, а песня «Третье сентября» превратилась в культурный феномен.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие еще праздники отмечают в России и других странах 3 сентября

  • День рождения бюстгальтера;
  • День сорвавшихся с резьбы;
  • День открытия уникальности ДНК;
  • День гражданской авиации в Таджикистане;
  • День освобождения в Монако.

Какой церковный праздник 3 сентября

День памяти преподобного Авраамия Смоленского

Согласно преданию, преподобный Авраамий Смоленский родился в XII веке в богатой семье. Родители, которые до него уже имели 12 дочерей, молили Бога о даровании наследника. Однако в будущем Авраамий не захотел жениться и проводить жизнь в миру — он раздал все свое имущество и принял подвиг юродства. Вскоре Авраамий поступил в обитель недалеко от Смоленска, где провел следующие 30 лет. В 1198 году его посвятили в сан пресвитера, и Авраамий оказался таким искусным проповедником, что послушать его собирались толпы мирян и духовных людей. Это вызвало зависть братии, так что из-за клеветы и гонений Авраамию запретили вести беседы с народом.

Однако даже после того, как святой перешел в другой монастырь, люди последовали за ним. Зависть к духовной силе Авраамия и народной любви снова привела к тому, что святого обвиняли в ереси и едва не лишили жизни. Когда святому вновь запретили проповедовать, в городе началась засуха, а местное население поразили разнообразные хвори. В отчаянии духовники обратились к Авраамию за помощью и попросили у него прощения. Святой молитвами отвел беду от народа, и с тех пор все относились к нему с уважением.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 3 сентября

  • День памяти апостола от семидесяти Фаддея
  • День памяти мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта
  • День памяти священномученика Александра Елоховского
  • День памяти преподобной Марфы Дивеевской (Милюковой)

Приметы на 3 сентября

  • 3 сентября нельзя смотреть в глаза кареглазым людям — они, сами того не желая, могут отвести удачу.
  • Не стоит в этот день носить вещи темных цветов, чтобы не привлечь конфликты в семью.
  • К 3 сентября нужно собрать все яблоки на участке, иначе в следующем году яблони дадут мало плодов.

Кто родился 3 сентября

Сергей Довлатов (1941 — 1990)

Русский писатель и журналист Сергей Довлатов, творивший на территории СССР, стал более известным в эмиграции. Советские издания не печатали его прозу, поэтому с конца 1960-х он публиковался за рубежом и в самиздате. В конце 1970-х писатель уехал в Вену, а затем в США, там вышли его произведения «Невидимая книга», «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона», «Заповедник» и другие. К середине 1980-х годов Довлатов добился большого успеха у читателей; помимо литературного труда, работал ведущим на радио.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чарли Шин (60 лет)

Американский актер Чарли Шин стал известен благодаря ролям в телесериалах «Спин-Сити» и «Два с половиной человека». Он также снимался в фильмах «Взвод», «Уолл Стрит», «За пределами закона» и многих других. Интересный факт: Чарли Шин учился в школе с Робертом Дауни-младшим, а его невеста Келли Престон бросила актера ради Джона Траволты.

Кто еще родился 3 сентября

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

    «Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

    В Киеве прозвучали взрывы

    Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

    Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

    Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

    В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

    Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября

    Названа неожиданная польза черники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости