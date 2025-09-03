30-летний пилот отправился в отпуск в Европу и не выжил

The Sun: 30-летний пилот не выжил во время отпуска в Испании

Отдыхавший с друзьями во время отпуска в Европе пилот не выжил из-за течения в море. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 30-летний Робби Конингтон из Великобритании отправился с двумя друзьями на пляж Бенидорма, Испания, 29 августа. Во время купания он попал в бурное течение и скрылся под водой на глазах у мужчин, которые ничего не смогли сделать. Той же ночью береговая охранна обнаружила его тело неподалеку от городского парусного клуба.

Уточняется, что за плечами мужчины было 1300 часов налета, он работал в сфере продаж самолетов. «Робби был искрой, которая зажигала огонь в каждой комнате, куда он входил», — написала американская компания Lone Mountain Aircraft о своем не вернувшимся из отпуска сотруднике в соцсетях.

Ранее сообщалось, что мужчине на момент кончины был 31 год. Он купался после вечеринки на пляже Леванте. Его приятели через некоторое время вышли из воды, а он продолжил отплывать от береговой линии и пропал.