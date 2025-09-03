Россия
Аэропорт Шереметьево объяснил досмотр депутата Госдумы в военной форме

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Военнослужащие Минобороны России, прилетающие в аэропорт Шереметьево, проходят досмотр на общих основаниях. Об этом заявил представитель воздушной гавани изданию «Подъем» в ответ на претензии депутата Госдумы Андрея Гурулева.

Ранее парламентарий возмутился, что в аэропорту его обыскали, приняв из-за военной формы за участника специальной военной операции (СВО). Сотрудник Шереметьево, по словам Гурулева, заявил, что возвращающихся с фронта бойцов проверяют тщательнее, поскольку они могут пронести на борт боеприпасы.

Комментируя ситуацию, представитель аэропорта заявил, что Гурулева досматривали в общем порядке с использованием рамки металлоискателя, согласно требованиям максимального третьего уровня безопасности. «Работники подразделения транспортной безопасности во время проведения досмотра А.В. Гурулева действовали строго в соответствии с правилами. Процедура досмотра в аэропорту Шереметьево соответствует требованиям нормативных правовых документов по транспортной безопасности», — объяснил собеседник издания.

В свою очередь, помощник Гурулева заявил, что с ним связались представители авиагавани и предложили депутату встретиться с директором аэропорта, чтобы обсудить проблему. По его словам, беседа состоится в Москве, но дата пока неизвестна.

