Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 3 сентября 2025Россия

Возмутившийся обыском в Шереметьево депутат Госдумы встретится с директором аэропорта

Депутат Гурулев встретится с директором Шереметьево после обыска в аэропорту
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Андрея Гурулева

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, возмутившийся обыском в аэропорту Шереметьево, встретится с его руководством. Об этом помощник парламентария сообщил изданию «Подъем».

Ранее Гурулев рассказал, что в аэропорту его приняли за участника специальной военной операции (СВО) и обыскали. Сотрудник Шереметьево, по словам депутата, заявил, что возвращающихся с фронта бойцов проверяют тщательнее, поскольку они могут пронести на борт боеприпасы. При этом парламентарий был в военной форме.

По словам помощника Гурулева, с ним связались представители авиагавани и предложили встретиться с директором аэропорта. Беседа состоится в Москве, когда у депутата освободится график. «Такое предложение поступило со стороны аэропорта, согласуем дату, время и попробуем встретиться. Запросы просто физически не можем пока сделать, потому что находимся в Биробиджане», — пояснил собеседник издания.

В свою очередь, представители Шереметьево в разговоре с журналистами пояснили, что Гурулев проходил досмотр в общем порядке, в соответствии с требованиями нормативных актов. «Процедура досмотра в аэропорту Шереметьево соответствует требованиям нормативных правовых документов по транспортной безопасности. Пассажиры, являющиеся военнослужащими Минобороны РФ, проходят досмотр на общих основаниях», — пояснили «Подъему».

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

До этого военблогер Алексей Живов, реагируя на инцидент, назвал скотством особый досмотр пассажира в военной форме в Шереметьево. Он заявил, что участникам СВО приходится длительное время жить в тяжелых условиях и выполнять сложные боевые задачи, после чего в отпуске они сталкиваются с пристрастным отношением.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости