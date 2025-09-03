Возмутившийся обыском в Шереметьево депутат Госдумы встретится с директором аэропорта

Депутат Гурулев встретится с директором Шереметьево после обыска в аэропорту

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, возмутившийся обыском в аэропорту Шереметьево, встретится с его руководством. Об этом помощник парламентария сообщил изданию «Подъем».

Ранее Гурулев рассказал, что в аэропорту его приняли за участника специальной военной операции (СВО) и обыскали. Сотрудник Шереметьево, по словам депутата, заявил, что возвращающихся с фронта бойцов проверяют тщательнее, поскольку они могут пронести на борт боеприпасы. При этом парламентарий был в военной форме.

По словам помощника Гурулева, с ним связались представители авиагавани и предложили встретиться с директором аэропорта. Беседа состоится в Москве, когда у депутата освободится график. «Такое предложение поступило со стороны аэропорта, согласуем дату, время и попробуем встретиться. Запросы просто физически не можем пока сделать, потому что находимся в Биробиджане», — пояснил собеседник издания.

В свою очередь, представители Шереметьево в разговоре с журналистами пояснили, что Гурулев проходил досмотр в общем порядке, в соответствии с требованиями нормативных актов. «Процедура досмотра в аэропорту Шереметьево соответствует требованиям нормативных правовых документов по транспортной безопасности. Пассажиры, являющиеся военнослужащими Минобороны РФ, проходят досмотр на общих основаниях», — пояснили «Подъему».

До этого военблогер Алексей Живов, реагируя на инцидент, назвал скотством особый досмотр пассажира в военной форме в Шереметьево. Он заявил, что участникам СВО приходится длительное время жить в тяжелых условиях и выполнять сложные боевые задачи, после чего в отпуске они сталкиваются с пристрастным отношением.