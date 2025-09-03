Беременная россиянка выжила в схватке с вооруженным ножом иностранцем

В Петербурге иностранец попытался заколоть беременную сожительницу

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом обвиняемый в расправе над своей беременной сожительницей иностранец. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина из ревности напал на свою беременную сожительницу. Сначала он избил ее, а несколько часов спустя решил учинить расправу, вооружившись ножом. Женщина оказала отчаянное сопротивление и, несмотря на пять колотых ранений в грудь и живот, смогла выжить. Она вызвала скорую помощь.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

