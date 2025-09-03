Путешествия
16:22, 3 сентября 2025Путешествия

Богатые россияне лишились круиза на элитном лайнере из-за ареста миллионера в США

FT: Круиз российской элиты на Северный полюс сорвался из-за ареста Гугнина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Богатые россияне лишились элитного круиза на роскошном лайнере на Северный полюс из-за ареста миллионера и криптопредпринимателя Юрия Гугнина. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Известно, что круиз на судне Ponant Le Commandant Charcot планировался на август и должен был продлиться две недели, но был сорван. Во время плавания на судне должны были выступать звезды российской эстрады. Стоимость такого путешествия составляла от 70 до 200 тысяч долларов.

Однако в июне в США арестовали за отмывание денег и нарушение санкций Гугнина, чья брокерская компания Evita выступала посредником аренды ледокола Ponant Le Commandant Charcot. После новостей об этом компания Ponant, владеющая судном, расторгла соглашение с ним.

Тем временем российская турфирма из Дубая TRVL, выступавшая организатором круиза, подала в суд на Ponant: якобы последняя не вернула 5,8 миллиона долларов из общей стоимости в 8,5 миллиона долларов после срыва круиза. TRVL требует возмещения убытков в размере еще 7 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что более сотни пассажиров роскошного круиза заразились неизвестной болезнью во время путешествия в Мексику. Точная причина вспышки инфекции неизвестна.

