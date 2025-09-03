Мир
Британия ввела санкции против «Движения первых» и «Волонтеров победы»

Британия внесла «Движение первых» и «Волонтеров победы» в санкционные списки
Виктория Кондратьева
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Великобритания внесла российское движение детей и молодежи «Движение первых» и всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» в санкционные списки. На это указывает документ, опубликованный Министерством финансов Великобритании.

Британские санкции также были введены против руководителя Федерального подросткового центра Валерия Майорова и заместителя директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Анастасии Аккуратовой.

Лондон также ввел санкции против матери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани и командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.

2 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что дополнительные санкции Лондона в отношении Москвы будут введены «очень скоро».

