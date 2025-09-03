Бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова остался без адвокатов

Бывший подчиненный экс-замминистра обороны Тимура Иванова отказался от адвоката

Антон Филатов — бывший подчиненный экс-замминистра обороны Тимура Иванова — отказался в суде от адвоката. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, Филатов расторг соглашение с адвокатом Вячеславом Тимофеенко 2 сентября на заседании Первого апелляционного суда. Причиной стало то, что защитник работает в одном бюро с адвокатом Андреем Семеновым, представляющим интересы другого фигуранта. Им является гражданин Германии Феликс Нойберг, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Уточняется, что именно на его показания ссылалось следствие, когда доказывало вину Филатова.

По данным следствия, бывший подчиненный экс-замминистра обороны причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Свою вину он не признает.