Число погибших при крушении фуникулера в Португалии возросло

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 15
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pedro Rocha / Reuters

Число погибших в результате крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне возросло до 15 человек, россиян среди них нет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что также 20 человек получили травмы разной степени тяжести. В столице Португалии объявлен трехдневный траур. На месте крушения работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что фуникулер сошел с рельсов и разбился. Изначально в результате аварии погибли три человека. Подчеркивается, что «Глория» считается одной из достопримечательностей Лиссабона.

