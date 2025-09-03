В России насчитывается более 10 миллионов больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), однако официально диагноз поставлен лишь 877 тысячам человек. Такой разрыв свидетельствует о тотальной недооценке ситуации с этим опасным заболеванием, заявил «Ленте.ру» академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он призвал включить ХОБЛ в список социально значимых, так как сегодня бесплатные лекарства получают только пациенты с инвалидностью, а ежегодный ущерб экономике достигает 400 миллиардов рублей.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ является третьей по распространенности причиной смерти в мире, уступая лишь ишемической болезни сердца и инсульту. В России же, по словам академика Авдеева, хроническая обструктивная болезнь легких стабильно занимает пятую-шестую позиции в статистике смертности.
Особую опасность представляют обострения, каждое из которых ведет к необратимой потере функции легких. «После одного тяжелого обострения пятилетняя выживаемость пациентов составляет всего около 40 процентов», — заявлял Авдеев.
Почему ХОБЛ редко диагностируют
«Реальная цифра [больных] превышает официальную примерно в десять раз, — заявил Авдеев. — Это значит, что около 90 процентов больных в России не знают о своем диагнозе». При этом отсутствие диагноза не означает отсутствие болезни, подчеркнул академик. По его словам, ХОБЛ прогрессирует постепенно и сокращает продолжительность жизни в среднем на восемь-девять лет.
Причин, почему болезнь не диагностируют, несколько, отмечает Авдеев. Во-первых, пациентам часто ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит». Во-вторых, сами больные поздно обращаются к врачу, списывая ключевые симптомы — хронический кашель и одышку — на возраст или последствия курения.
Человек начинает задыхаться при ходьбе, но считает, что в 50-60 лет одышка — это нормально. Это огромное заблуждение
Кто находится в группе риска
Особое внимание Авдеев уделил связи ХОБЛ с социально-экономическим статусом. «Мировая статистика показывает, что чем ниже доход и социальный статус, тем выше риск развития ХОБЛ. Чем меньше человек зарабатывает, тем меньше он заботится о своем здоровье и тратит на его поддержание», — констатировал пульмонолог.
Это подтверждает и портрет типичного пациента: люди старше 35-40 лет с длительным стажем курения, часто работающие во вредных условиях — шахтеры, сварщики, работники сельского хозяйства и обрабатывающих производств.
Мужчины болеют чаще из-за более высокого уровня курения. Люди рабочих профессий больше подвержены риску из-за условий труда
Как помочь больным ХОБЛ
По мнению академика Авдеева, ключ к решению проблемы — массовая спирометрия для всех курящих людей старше 40 лет. «Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — отмечает собеседник «Ленты.ру».
Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и значительно улучшить прогноз, поэтому так важно не списывать симптомы на возраст и вовремя обратиться к врачу
Терапия при ХОБЛ является поддерживающей и «становится частью жизни пациента», поэтому для людей с этим заболеванием оно превращается еще и в финансовое бремя, считает Авдеев. По его словам, государство обеспечивает бесплатными лекарствами только пациентов, оформивших инвалидность. Остальные вынуждены покупать терапию за свой счет.
При этом, как показывают расчеты, обеспечение всех пациентов современными препаратами экономически целесообразно, подчеркивает Авдеев. Годовой ущерб экономике от ХОБЛ оценивается в 400 миллиардов рублей. Затраты же на лекарственную терапию для всех нуждающихся составят около 10 миллиардов.
В настоящее время, по словам пульмонолога, ведется работа на разных уровнях по включению ХОБЛ в список социально значимых заболеваний. Это позволит создать федеральную программу, включающую скрининг групп риска и обеспечение лекарствами всех пациентов с установленным диагнозом, а не только больных с инвалидностью.
Ожидается, что к 2030 году официальное число зарегистрированных случаев превысит три миллиона, что будет связано не с ростом заболеваемости, а с улучшением диагностики, заключил специалист.