Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

Пульмонолог Авдеев оценил число больных ХОБЛ в России в 10 млн человек

В России насчитывается более 10 миллионов больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), однако официально диагноз поставлен лишь 877 тысячам человек. Такой разрыв свидетельствует о тотальной недооценке ситуации с этим опасным заболеванием, заявил «Ленте.ру» академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он призвал включить ХОБЛ в список социально значимых, так как сегодня бесплатные лекарства получают только пациенты с инвалидностью, а ежегодный ущерб экономике достигает 400 миллиардов рублей.

Чем опасна ХОБЛ По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ является третьей по распространенности причиной смерти в мире, уступая лишь ишемической болезни сердца и инсульту. В России же, по словам академика Авдеева, хроническая обструктивная болезнь легких стабильно занимает пятую-шестую позиции в статистике смертности. Особую опасность представляют обострения, каждое из которых ведет к необратимой потере функции легких. «После одного тяжелого обострения пятилетняя выживаемость пациентов составляет всего около 40 процентов», — заявлял Авдеев.

Почему ХОБЛ редко диагностируют

«Реальная цифра [больных] превышает официальную примерно в десять раз, — заявил Авдеев. — Это значит, что около 90 процентов больных в России не знают о своем диагнозе». При этом отсутствие диагноза не означает отсутствие болезни, подчеркнул академик. По его словам, ХОБЛ прогрессирует постепенно и сокращает продолжительность жизни в среднем на восемь-девять лет.

Причин, почему болезнь не диагностируют, несколько, отмечает Авдеев. Во-первых, пациентам часто ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит». Во-вторых, сами больные поздно обращаются к врачу, списывая ключевые симптомы — хронический кашель и одышку — на возраст или последствия курения.

Человек начинает задыхаться при ходьбе, но считает, что в 50-60 лет одышка — это нормально. Это огромное заблуждение Сергей Авдеев главный внештатный пульмонолог Минздрава

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Кто находится в группе риска

Особое внимание Авдеев уделил связи ХОБЛ с социально-экономическим статусом. «Мировая статистика показывает, что чем ниже доход и социальный статус, тем выше риск развития ХОБЛ. Чем меньше человек зарабатывает, тем меньше он заботится о своем здоровье и тратит на его поддержание», — констатировал пульмонолог.

Это подтверждает и портрет типичного пациента: люди старше 35-40 лет с длительным стажем курения, часто работающие во вредных условиях — шахтеры, сварщики, работники сельского хозяйства и обрабатывающих производств.

Мужчины болеют чаще из-за более высокого уровня курения. Люди рабочих профессий больше подвержены риску из-за условий труда Сергей Авдеев главный внештатный пульмонолог Минздрава

Как помочь больным ХОБЛ

По мнению академика Авдеева, ключ к решению проблемы — массовая спирометрия для всех курящих людей старше 40 лет. «Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — отмечает собеседник «Ленты.ру».

Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и значительно улучшить прогноз, поэтому так важно не списывать симптомы на возраст и вовремя обратиться к врачу Сергей Авдеев главный внештатный пульмонолог Минздрава

Терапия при ХОБЛ является поддерживающей и «становится частью жизни пациента», поэтому для людей с этим заболеванием оно превращается еще и в финансовое бремя, считает Авдеев. По его словам, государство обеспечивает бесплатными лекарствами только пациентов, оформивших инвалидность. Остальные вынуждены покупать терапию за свой счет.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При этом, как показывают расчеты, обеспечение всех пациентов современными препаратами экономически целесообразно, подчеркивает Авдеев. Годовой ущерб экономике от ХОБЛ оценивается в 400 миллиардов рублей. Затраты же на лекарственную терапию для всех нуждающихся составят около 10 миллиардов.

В настоящее время, по словам пульмонолога, ведется работа на разных уровнях по включению ХОБЛ в список социально значимых заболеваний. Это позволит создать федеральную программу, включающую скрининг групп риска и обеспечение лекарствами всех пациентов с установленным диагнозом, а не только больных с инвалидностью.

Ожидается, что к 2030 году официальное число зарегистрированных случаев превысит три миллиона, что будет связано не с ростом заболеваемости, а с улучшением диагностики, заключил специалист.