14:45, 3 сентября 2025Силовые структуры

Десятки филиппинских мигрантов выявило МВД в российском регионе

В Якутске МВД выявило 23 мигрантки с Филиппин
Владимир Седов
Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Якутске сотрудники МВД выявили 23 нелегальных мигранта из Филиппин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба российского ведомства.

По данным силовиков, большинство задержанных женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Они оказывали услуги по уборке, размещая объявления в интернете. Часть нелегалов попала в Россию по туристической визе и осталась после ее истечения, а остальные – по рабочей визе без прохождения процедуры миграционного учета.

Все помещены в Центр временного содержания иностранных граждан республиканского МВД. Задержанных ждет депортация.

    Все новости