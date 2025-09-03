Интернет и СМИ
Девушка решила удивить свекровь и оконфузилась

Олег Давыдов
Фото: Kristine Tumanyan / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Oreynolds29 рассказала о том, как перед семейным ужином с родственниками мужа решила поразить его мать своими кулинарными навыками и приготовить лазанью. Однако попытка женщины удивить свекровь в итоге обернулась провалом.

«Я сильно переживала, потому что моя свекровь — из тех женщин, которые умеют из случайных ингредиентов приготовить первоклассное блюдо. Я купила свежие листы пасты и изысканный сыр, а также в точности следовала рецепту. Где-то между жонглированием соусом и слоями пасты я потянулась к шкафчику со специями за паприкой… но в спешке схватила корицу. И не просто крошечную щепотку, нет — я щедро посыпала еду, будто заправляла праздничный пирог», — рассказала автор.

Когда лазанья начала запекаться, девушка почувствовала сильный сладкий и пряный запах, какой исходит от имбирных пряников. Она не придала этому значения и решила, что причина была в странно запекающемся сыре. Однако к тому моменту, когда блюдо было извлечено из духовки, стало понятно, что автор поста приготовила не столько ужин, сколько десерт.

«Тем не менее, я напустила на себя храбрость и подала еду. Моя свекровь вежливо откусила кусочек, натянуто улыбнулась и сказала, что это "уникальное блюдо". Мой свекор кашлянул в салфетку. А в конце они попросили добавки просто из вежливости, что каким-то образом сделало унижение еще более сильным. Клянусь, мне хотелось провалиться сквозь землю», — пожаловалась автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как неожиданно для самого себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня

    Все новости