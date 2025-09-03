У популярного российского блогера нашли крупный долг перед налоговой

«Постньюс»: Блогер Дмитрий Масленников задолжал ФНС почти три миллиона рублей

Популярный российский блогер Дмитрий Масленников задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти три миллиона рублей. Крупный долг перед ФНС у него нашло издание «Постньюс».

По данным издания, за Масленниковым числится долг в размере 2,8 миллиона рублей. Сообщается, что задолженность связана с непогашенными выплатами по ИП, с помощью которого он осуществлял деятельность по распространению рекламы в сети.

Если блогер не погасит задолженность в ближайшее время, то налоговая служба может заблокировать его счета.

Ранее Масленников предупредил, что его страницей в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) завладели мошенники. Он призвал подписчиков не переходить по ссылкам, которые им могут присылать со взломанного аккаунта.

Перед этим сообщалось о крупном налоговом долге у блогера Евгения Савина, также известного как КраСава. Уточнялось, что из-за задолженности ФНС заблокировала его счета.