Блогер КраСава задолжал налоговой больше семи миллионов рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета бывшего профессионального футболиста и блогера Евгения Савина, также известного как КраСава, из-за долгов по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
По данным агентства, на КраСаву в России зарегистрирован действующий ИП с основным видом деятельности — зрелищно-развлекательная и прочая. Его долг по налогам составляет более 7,5 миллиона рублей.
Счета Савина в одном из банков были арестованы 6 августа.
В феврале 2024 года МВД России объявило блога в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Российской армии после интервью Ксении Собчак.