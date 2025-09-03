Назван новый способ заражения компьютеров вирусами

Хакеры научились использовать взломанные драйверы для отключения защиты Windows

Хакеры начали использовать доверенные драйверы для Windows для обхода инструментов защиты операционной системы (ОС). Об этом говорится в отчете компании Infosecurity Magazine.

Специалисты фирмы назвали новый способ организации массовых атак на пользователей компьютеров и организации. Оказалось, что злоумышленники могут скомпрометировать уязвимые драйверы для различных компонентов персонального компьютера (ПК) и использовать их для отключения защитного программного обеспечения (ПО).

В качестве примера эксперты назвали драйвера антивирусной утилиты WatchDog Antimalware, которые злоумышленники — предположительно, из Китая — взломали и использовали для атаки на организации в Восточной Азии. Скомпрометированную программу можно применять для кибершпионажа, выполнения произвольных команд и кражи данных.

Специалисты Infosecurity Magazine связались с компанией WatchDog Antimalware — уязвимый драйвер удалили из списка доверенных. Пользователей ПО призвали обновить свои версии программ. В заключение авторы отчета заявили, что им неизвестно, как хакеры распространяли вредоносные программы. Скорее всего, они могли прибегнуть к фишингу и социальной инженерии.

