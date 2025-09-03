Наука и техника
16:44, 3 сентября 2025Наука и техника

Назван новый способ заражения компьютеров вирусами

Хакеры научились использовать взломанные драйверы для отключения защиты Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julian Christian Anderson / Unsplash

Хакеры начали использовать доверенные драйверы для Windows для обхода инструментов защиты операционной системы (ОС). Об этом говорится в отчете компании Infosecurity Magazine.

Специалисты фирмы назвали новый способ организации массовых атак на пользователей компьютеров и организации. Оказалось, что злоумышленники могут скомпрометировать уязвимые драйверы для различных компонентов персонального компьютера (ПК) и использовать их для отключения защитного программного обеспечения (ПО).

В качестве примера эксперты назвали драйвера антивирусной утилиты WatchDog Antimalware, которые злоумышленники — предположительно, из Китая — взломали и использовали для атаки на организации в Восточной Азии. Скомпрометированную программу можно применять для кибершпионажа, выполнения произвольных команд и кражи данных.

Специалисты Infosecurity Magazine связались с компанией WatchDog Antimalware — уязвимый драйвер удалили из списка доверенных. Пользователей ПО призвали обновить свои версии программ. В заключение авторы отчета заявили, что им неизвестно, как хакеры распространяли вредоносные программы. Скорее всего, они могли прибегнуть к фишингу и социальной инженерии.

Ранее пользователей мессенджера WhatsApp предупредили об опасных хакерских атаках. Найденная в программе утилита позволяла злоумышленникам взламывать устройства на базе операционных систем iOS и Mac.

