16:04, 1 сентября 2025Интернет и СМИ

Пользователей WhatsApp предупредили об опасных хакерских атаках

TechCrunch: WhatsApp на iOS уязвим для хакерских атак со взломом устройства
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Пользователей мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), предупредили об опасных хакерских атаках. По данным портала TechCrunch, киберпреступники взламывают устройства, устанавливая вредоносное программное обеспечение (ПО) без участия самих пользователей, и крадут их данные.

Сообщалось, что в WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам взламывать устройства на базе операционной системе iOS и Mac. Уточнялось, что кибератаки относились к типу zero-click — виду кибернападений, не требующему активных действий от пользователя, например, переходов по ссылке или загрузке файлов с вредоносным ПО. TechCrunch сообщил, что из-за этих атак пострадали десятки пользователей мессенджера.

В разговоре с порталом представитель корпорации Meta Маргарет Франклин заявила, что уязвимость, из-за которой на устройства пользователей WhatsApp устанавливали шпионское ПО, удалось устранить. По ее словам, компании известно менее чем о 200 случаях взлома из-за проблем с приложением и операционными системами устройств Apple.

Ранее стало известно, что WhatsApp и Telegram вышли в лидеры по числу совершенных в них киберпреступлений. В МВД России рассказали, что за неделю стало известно о 313 случаях атак мошенников в WhatsApp.

