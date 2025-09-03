Экс-солистка «Серебра» показала откровенное декольте крупным планом

Российская певица Катя Кищук показала откровенное декольте крупным планом

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

31-летняя знаменитость предстала на кадре, лежа в кровати. Она позировала в белом наряде с кружевной отделкой и драпировкой.

При этом певица продемонстрировала крупным планом глубокое декольте. Она сделала минималистичный макияж.

В августе в сети восхитились внешностью Кати Кищук на архивном фото.