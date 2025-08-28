Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 28 августа 2025Ценности

В сети восхитились внешностью экс-солистки «Серебра» на архивном фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

В сети восхитились внешностью экс-солистки российской поп-группы «Серебро» Кати Кищук на архивном фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram на ее странице (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

31-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре с длинными волосами, окрашенными в черный цвет. Также она надела белую футболку с розовой надписью и серую рубашку в клетку с коротким рукавом. Кроме того, артистка продемонстрировала так называемые брови-ниточки и макияж с черной подводкой на веках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Поклонники высказались о снимке в комментариях. «Это же клевая девчонка из американского подросткового сериала», «Самая красивая», «Актриса из Голливуда», «Мила Кунис [известная американская актриса] до того, как стала известной», «Неземная красота», — заявили юзеры.

В июле Катя Кищук расстегнула перед камерой надетую на голое тело куртку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости