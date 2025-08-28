В сети восхитились внешностью экс-солистки «Серебра» на архивном фото

В сети восхитились внешностью экс-солистки российской поп-группы «Серебро» Кати Кищук на архивном фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram на ее странице (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

31-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре с длинными волосами, окрашенными в черный цвет. Также она надела белую футболку с розовой надписью и серую рубашку в клетку с коротким рукавом. Кроме того, артистка продемонстрировала так называемые брови-ниточки и макияж с черной подводкой на веках.

Поклонники высказались о снимке в комментариях. «Это же клевая девчонка из американского подросткового сериала», «Самая красивая», «Актриса из Голливуда», «Мила Кунис [известная американская актриса] до того, как стала известной», «Неземная красота», — заявили юзеры.

В июле Катя Кищук расстегнула перед камерой надетую на голое тело куртку.