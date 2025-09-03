Путешествия
Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Ограничения на полеты введены еще в одном российском аэропорту — в Саратове. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он сообщил, что авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Как уточнил Кореняко, соответствующие меры были приняты для обеспечение безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги, позже они были отменены. Однако полеты по-прежнему приостановлены в аэропортах Геленджика и Волгограда.

В ночь на среду, 3 сентября, сообщалось об атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Жители Кабардинки и Джубги слышали звук пролета нескольких дронов в сторону Геленджика.

