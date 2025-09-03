Европейские лидеры запланировали разговор с Трампом

AFP: Лидеры ЕС и Зеленский позвонят Трампу после встречи коалиции желающих

Ряд лидеров стран — членов Евросоюза (ЕС) и украинский лидер Владимир Зеленский планируют позвонить президенту США Дональду Трампу после встречи «коалиции желающих». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

«Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские лидеры проведут разговор с Дональдом Трампом по итогам саммита коалиции желающих по гарантиям безопасности для Украины», — говорится в сообщении.

По информации AFP, Зеленский и несколько европейских лидеров будут лично присутствовать на созвоне, остальные подключатся по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи «коалиции желающих», запланированной на 4 сентября.