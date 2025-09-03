Европейские производители оружия стали заманивать молодежь презервативами и йогой

Bloomberg: Производители оружия в ЕС заманивают молодежь на фоне роста заказов

Европейские производители оружия стали заманивать молодежь нестандартными путями. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам профессора международной безопасности в Городском университете Дублина Кристиана Каунерта, отрасль ранее не была столь привлекательной и не привыкла конкурировать за лучшие таланты. Однако на фоне роста числа заказов компаниям нужно улучшить свой имидж и прибегнуть к «ребрендингу», чтобы быть более привлекательными для молодежи.

Так, немецкий производитель военной техники и вооружения Rheinmetall AG стал раздавать презервативы с названием компании и надписью: «Безопасность имеет значение. Всегда и везде». Также предприятие выступило спонсором футбольной команды «Боруссия Дортмунд», чтобы привлечь более молодых работников.

Греческий поставщик приборов ночного видения Theon International Plc стал мотивировать соискателей занятиями йогой и языковыми курсами, а также поддержкой для работников-родителей. Австрийская компания Steyr Motors AG для привлечения молодежи объявила о сотрудничестве с техническими училищами и университетами.

По словам экспертов, привлечение и удержание талантливых специалистов осложняется многолетним недофинансированием, деиндустриализацией и сложившимся общественным мнением о производстве оружия, которое не пользуется популярностью у молодых специалистов.

Ранее стало известно, что крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall запустил самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, который к 2027-му выйдет на годовую мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Основной причиной запуска предприятия стал конфликт на Украине.