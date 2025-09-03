Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 3 сентября 2025Мир

Фицо посетит Белоруссию

Премьер Словакии Фицо посетит Белоруссию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Пекине обсудили развитие отношений. Словацкий политик определит время для посещения Белоруссии, написал Telegram-канал «Пул Первого».

Как ранее сообщалось, Лукашенко и Фицо участвуют в Пекине в торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

Также были опубликованы фотографии короткой беседы и несколько пунктов из повестки разговора политиков.

«Проектов много — отношения с Беларусью намерены развивать! Направлен новый посол. И премьер Словакии определит время для посещения Беларуси для обсуждения возможных вариантов сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее Роберт Фицо рассказал, что иногда разочаровывается в политике Евросоюза (ЕС), несмотря на уважение к объединению. По его словам, ЕС «не способен реагировать на изменения в мире».

До этого во Франции заявили, что Роберт Фицо вызвал сильное недовольство в Европейском союзе из-за своей поездки в Пекин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

    Валуев назвал вид спорта номер один в России

    В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

    В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

    В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

    Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

    В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

    Смартфоны Xiaomi получат технологию Nokia

    Мерц отверг слова фон дер Ляйен об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости