Премьер Словакии Фицо посетит Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Пекине обсудили развитие отношений. Словацкий политик определит время для посещения Белоруссии, написал Telegram-канал «Пул Первого».

Как ранее сообщалось, Лукашенко и Фицо участвуют в Пекине в торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

Также были опубликованы фотографии короткой беседы и несколько пунктов из повестки разговора политиков.

«Проектов много — отношения с Беларусью намерены развивать! Направлен новый посол. И премьер Словакии определит время для посещения Беларуси для обсуждения возможных вариантов сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее Роберт Фицо рассказал, что иногда разочаровывается в политике Евросоюза (ЕС), несмотря на уважение к объединению. По его словам, ЕС «не способен реагировать на изменения в мире».

До этого во Франции заявили, что Роберт Фицо вызвал сильное недовольство в Европейском союзе из-за своей поездки в Пекин.