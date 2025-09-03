Гастроэнтеролог назвала самые полезные перекусы для школьников

Гастроэнтеролог Белева: Орехи и попкорн могут быть здоровым перекусом школьников

Перекусы для школьников должны помогать детям поддерживать энергию и концентрацию в течение дня, рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева. Самые полезные перекусы она назвала в беседе с UfaTime.ru.

В частности, Белева посоветовала школьникам брать на перекус фрукты, которые являются отличным источником витаминов и клетчатки, или овощи с дип-соусами: морковь, огурцы и сладкий перец, которые можно нарезать соломкой и подавать с хумусом или йогуртовым соусом.

Полезными вариантами перекуса гастроэнтеролог назвала орехи и семена (миндаль, грецкие орехи или тыквенные семечки), цельнозерновые крекеры, которые можно сочетать с нежирным сыром или авокадо, греческий йогурт с медом или фруктами, энергетические батончики из овсянки, меда, орехов и сухофруктов, несладкий попкорн без масла, питательный коктейль-смузи из фруктов и зелени, творог с фруктами, а также детское питание.

Идеальный перекус должен быть не только полезным, но и нравиться ребенку, заключила Белева.

