Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:30, 3 сентября 2025Забота о себе

Гастроэнтеролог назвала самые полезные перекусы для школьников

Гастроэнтеролог Белева: Орехи и попкорн могут быть здоровым перекусом школьников
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LarisaL / Shutterstock / Fotodom

Перекусы для школьников должны помогать детям поддерживать энергию и концентрацию в течение дня, рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева. Самые полезные перекусы она назвала в беседе с UfaTime.ru.

В частности, Белева посоветовала школьникам брать на перекус фрукты, которые являются отличным источником витаминов и клетчатки, или овощи с дип-соусами: морковь, огурцы и сладкий перец, которые можно нарезать соломкой и подавать с хумусом или йогуртовым соусом.

Полезными вариантами перекуса гастроэнтеролог назвала орехи и семена (миндаль, грецкие орехи или тыквенные семечки), цельнозерновые крекеры, которые можно сочетать с нежирным сыром или авокадо, греческий йогурт с медом или фруктами, энергетические батончики из овсянки, меда, орехов и сухофруктов, несладкий попкорн без масла, питательный коктейль-смузи из фруктов и зелени, творог с фруктами, а также детское питание.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Идеальный перекус должен быть не только полезным, но и нравиться ребенку, заключила Белева.

Ранее диетолог Марина Копытько заявила, что о пользе яблок существует много мифов. Прежде всего специалист посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Лариса Гузеева опубликовала архивное обнаженное фото

    Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Российской учительнице подарили букет с траурной лентой

    В Госдуме оценили тюремный срок бывшему главе IBU

    Артемий Лебедев раскритиковал получившего европейское гражданство иноагента

    Объездивший мир на мотоцикле индийский кругосветчик назвал самую небезопасную страну

    Гастроэнтеролог назвала самые полезные перекусы для школьников

    Цены на российскую нефть упали

    В МИД Украины назвали список стран для возможной встречи Зеленского и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости