18:36, 3 сентября 2025Наука и техника

Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»

Генерал Шнайдер: ВВС США способны выламывать двери России, КНДР и Китая
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force / Wikipedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США не пугаются показанной Народно-освободительной армией Китая на параде в Пекине военной техники, поскольку способны «выламывать двери» как Китая, так и России с КНДР, пригрозил глава командования Тихоокеанских ВВС генерал Кевин Шнайдер. На его заявление обратило внимание издание TWZ.

«Такие страны, как Китай, Северная Корея, Россия и другие, проводят подобные мероприятия. Конечно, большое внимание уделяется сигналам. Знаете, сигналы, безусловно, играют здесь свою роль, но, думаю, вывод из этого такой: нас это не останавливает», — ответил офицер на вопрос журналиста портала Aviation Week Стива Тримбла о вызовах новейших китайских вооружениях.

По словам Шнайдера, американская сторона продолжает опережать вызовы, в частности, ведет поиск новых средств противодействия появляющимся угрозам.

«Я сохраняю высокий уровень оптимизма в отношении того, что нам это удалось, и мы продолжим успешно находить способы снижения угроз со стороны других по мере их разработки, а также развивать наши собственные возможности, чтобы выламывать двери, проникать в зоны ограничения доступа/препятствования и действовать в зонах применения оружия, что мы делаем как нация с самого начала», — утверждает генерал ВВС США.

Офицер подчеркнул, что Пентагон сделает полезные выводы из парада в Пекине. По его словам, одной из способностей, над которыми работают США, является невозможность противника спрогнозировать действия американской стороны.

Издание подчеркнуло, что одними из основных сдерживающих американских противника факторов могут выступать перспективные стратегический бомбардировщик B-21 и истребитель шестого поколения F-47, способные выступать ведущими самолетами для ведомых ударных беспилотников, создаваемых в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Ранее в Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад, посвященный празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии.

В августе издание со ссылкой на командующего 8-й воздушной армией ВВС США генерал-майора Джейсона Армагоста заметило, что недавнюю операцию США против Ирана Midnight Hammer («Полуночный молот») можно назвать примером масштаба военных кампаний будущего, в которых сможет принимать участие B-21.

