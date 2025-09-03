Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:22, 3 сентября 2025Мир

В Пекине завершился военный парад Победы

В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liu Xu / XinHua / Global Look Press

В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад. Он был посвящен празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии, пишет РИА Новости.

В мероприятии приняли участие более 20 иностранных лидеров. В частности, президент России Владимир Путин. Среди гостей – лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На параде показали сотни единиц авиационной техники, в том числе истребители и бомбардировщики, а также новейшие образцы вооружений.

Ранее сообщалось, что в Пекине во время парада показали стратегическую межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.

Помимо этого, 80 тысяч белых голубей выпустили на параде в Пекине, они ознаменовали торжественное завершение процессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    В МИД России сделали заявление о новом раунде переговоров с США

    Жителя Москвы обвинили в попытке совершения теракта с помощью дронов

    Певец Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником

    Суд опросил работников «Крокуса» по делу о теракте

    Психолог назвала типичные ошибки родителей школьников в начале учебного года

    В России назвали условие встречи Путина и Зеленского

    Люди перестанут собирать iPhone

    Трамп раскрыл подробности об ударе по судну с наркотиками

    Российская альпинистка рассказала о главных «горах-убийцах» на планете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости