В Пекине завершился военный парад Победы

В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад

В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад. Он был посвящен празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии, пишет РИА Новости.

В мероприятии приняли участие более 20 иностранных лидеров. В частности, президент России Владимир Путин. Среди гостей – лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На параде показали сотни единиц авиационной техники, в том числе истребители и бомбардировщики, а также новейшие образцы вооружений.

Ранее сообщалось, что в Пекине во время парада показали стратегическую межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.

Помимо этого, 80 тысяч белых голубей выпустили на параде в Пекине, они ознаменовали торжественное завершение процессии.