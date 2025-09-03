Мир
06:10, 3 сентября 2025Мир

В Китае на параде показали новую ядерную ракету

В Пекине на военном параде показали ядерную ракету с огромным радиусом поражения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Cheng / XinHua / Global Look Press

Стратегическую межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету, впервые представили на параде в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил комментатор парада, это важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете.

Китай 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой войне.

Ранее сообщалось, что 80 тысяч белых голубей выпустили на параде в Пекине, они ознаменовали торжественное завершение процессии. На торжественном мероприятии присутствовали лидеры более 20 стран. В частности, российский президент Владимир Путин.

Перед началом парада председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что человечество сейчас снова вынуждено выбирать между миром и войной. По его словам, Пекин выступает за мирное развитие и «прогресс человеческой цивилизации».

