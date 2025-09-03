Мир
05:44, 3 сентября 2025Мир

На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч «голубей мира»

На параде в Пекине выпустили восемьдесят тысяч белых голубей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: 卡晨 / Unsplash

Восемьдесят тысяч белых голубей выпустили на параде в Пекине, они ознаменовали торжественное завершение процессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Выпущенные голуби символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру.

В сети также появились кадры с военного парада на площади Тяньаньмэнь. В начале мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин провел смотр войск. В открытом автомобиле он проехал мимо танков, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения. На торжественном мероприятии присутствовали лидеры более 20 стран, в том числе российский президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что Китай впервые представил свои стратегические системы вооружения наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады на параде в Пекине.

    Все новости