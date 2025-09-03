Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 3 сентября 2025Путешествия

Голландец описал День знаний в России фразой «бедные дети»

Алина Черненко

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп впервые повел своих детей в школу и оценил традиции празднования Дня знаний в нашей стране. Впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Откуда слово "линейка" здесь? Оттого, что в школе используют линейку? Или оттого, что детям надо какое-то время стоять в линейку во время праздника? Бедные дети — целых 45 минут надо было стоять и слушать речи, которые для них не особо интересны», — такими фразами описал увиденное иностранец.

Материалы по теме:
Что подарить учителю на 1 сентября: 100+ идей полезных и необычных презентов
Что подарить учителю на 1 сентября:100+ идей полезных и необычных презентов
27 августа 2025
Выплаты на ребенка к 1 сентября в 2025 году: кто и как может получить пособие для школьников
Выплаты на ребенка к 1 сентября в 2025 году:кто и как может получить пособие для школьников
25 августа 2025

Он добавил, что во время линейки были не только поздравительные речи, но культурная программа: группа школьников танцевала, девочка пела песню, а ученики первого и одиннадцатого классов читали стихотворения.

Кроме того, голландцу понравилась традиция дарить учителям цветы. «Это очень хорошо, что уже заранее можем благодарить учителей за то, что они делают эту важную и, мне кажется, нелегкую работу», — признался Снейп.

Европеец также отметил, что делать праздник из Дня знаний — отличное решение. «Таким образом показываешь, что учиться важно каждому, и что в школе тоже может быть весело, а не только серьезно», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в России и у себя на родине. По его словам, в Нидерландах самые дешевые рюкзаки стоят около 16 евро (примерно 1,4 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Врач предупредила об опасных последствиях избытка секса

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости