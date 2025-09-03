Голландец описал День знаний в России фразой «бедные дети»

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп впервые повел своих детей в школу и оценил традиции празднования Дня знаний в нашей стране. Впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Откуда слово "линейка" здесь? Оттого, что в школе используют линейку? Или оттого, что детям надо какое-то время стоять в линейку во время праздника? Бедные дети — целых 45 минут надо было стоять и слушать речи, которые для них не особо интересны», — такими фразами описал увиденное иностранец.

Он добавил, что во время линейки были не только поздравительные речи, но культурная программа: группа школьников танцевала, девочка пела песню, а ученики первого и одиннадцатого классов читали стихотворения.

Кроме того, голландцу понравилась традиция дарить учителям цветы. «Это очень хорошо, что уже заранее можем благодарить учителей за то, что они делают эту важную и, мне кажется, нелегкую работу», — признался Снейп.

Европеец также отметил, что делать праздник из Дня знаний — отличное решение. «Таким образом показываешь, что учиться важно каждому, и что в школе тоже может быть весело, а не только серьезно», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в России и у себя на родине. По его словам, в Нидерландах самые дешевые рюкзаки стоят около 16 евро (примерно 1,4 тысячи рублей).

