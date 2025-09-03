Люди перестанут собирать iPhone

DigiTimes: Apple потребовала от партнеров, чтобы iPhone начали собирать роботы

Корпорация Apple начала требовать, чтобы ее смартфоны собирали с помощью роботов. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Специалисты медиа отметили, что американский IT-гигант более двух лет требует от поставщиков повышения уровня автоматизации на предприятиях. Источники издания выяснили, что с недавнего времени высокий уровень автоматизации на сборочных линиях стал основным условием при заключении контракта.

Также выяснилось, что Apple ждет от партнеров, что они сами будут финансировать установку роботов. В компании потребовали, чтобы с помощью роботизированной силы, помимо iPhone, собирали все основные гаджеты Apple — iPad, Mac и Apple Watch. Таким образом, в корпорации Тима Кука хотят, чтобы в недалеком будущем при сборке ее гаджетов можно было бы обойтись без людей.

Журналисты DigiTimes объяснили, что высокий уровень роботизации позволит Apple снизить зависимость от живых специалистов и запустить производство практически в любом регионе мира. Также роботы должны повысить качество и уровень единообразия продукции на различных заводах. Кроме того, повышение автоматизации поможет Apple достичь нулевого уровня выбросов углерода в атмосферу к 2030 году.

В начале сентября источники издания MacRumors рассказали, что новые iPhone 17 не получат слота под сим-карты. Apple продает смартфоны, оснащенные только eSIM, с 2022 года.