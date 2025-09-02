Наука и техника
04:32, 2 сентября 2025

Новые iPhone перестанут работать с сим-картами

MacRumors: iPhone начнут выпускать без поддержки физических сим-карт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple начнет производить iPhone по всему миру без лотка под физическую сим-карту. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Авторы медиа напомнили, что слухи о полном отказе от поддержки физических сим-карт в смартфонах Apple ходят давно. Так, в США Apple уже несколько лет выпускает iPhone только с поддержкой eSIM. Недавно источники издания рассказали, что Apple начала обучать сотрудников своих магазинов в странах Евросоюза (ЕС) как работает iPhone с поддержкой eSIM.

Соответствующий инструктаж прошли сотрудники Apple Store в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Испания и Нидерланды. Новый инсайд, поступивший всего за неделю до презентации iPhone 17, журналисты MacRumors назвали вероятным признаком того, что Apple перестанет выпускать смартфоны со слотом для сим-карт. Apple должна анонсировать новые телефоны 9 сентября.

При этом в США Apple начала продавать iPhone только с поддержкой eSIM еще в 2022 году, когда представила iPhone 14. Журналисты заявили, что исчезновение слота под сим-карту в смартфонах Apple по всему миру — вопрос времени. Также они напомнили, что в мае инсайдеры рассказывали, что iPhone 17 Air выйдет глобально без поддержки классических сим-карт.

В конце лета журналисты портала TechRadar предсказали, какие смартфоны Apple подешевеют после выхода iPhone 17. К подобным аппаратам они отнесли iPhone 16, 16e, 16 Pro и 16 Pro Max.

