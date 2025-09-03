Экономика
23:59, 3 сентября 2025Экономика

В практике применения льготной ипотеки в России усмотрели «перекос»

Замминистра труда Баталина: В льготной ипотеке имеется серьезный перекос
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В практике применения льготной ипотеки в России наблюдается серьезный перекос. Такое мнение высказала первый заместитель министра труда Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее цитирует РБК.

По наблюдениям чиновницы, за счет семейной ипотеки россияне зачастую покупают малогабаритное жилье, из-за чего возникает существенный перекос. При этом ни студии, ни «однушки» для проживания семьи не подходят, очевидно, что во многих случаях программой пользуются в целях инвестирования. Такие сделки, по ее словам, важно разделять. «Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет. Это первое. И второе: мы видим, конечно, и то, что жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет», — прокомментировала Баталина.

В контексте трудовой мобильности замминистра предлагает разработать альтернативные способы улучшения жилищных условий. без длинных ипотечных обязательств. По мнению Баталиной, необходимо раскрыть потенциал такого способа обеспечения жильем, как аренда, и оценить, насколько он подходит для семей и «увязывает запросы рынка труда и вопроса демографии».

Ранее стало известно, какие регионы могут позволить себе льготную ипотеку. Из-за дисбаланса в доходах и высоких цен на жилье выплачивать ипотеку не могут семьи в 41 регионе. Среди них — Московская, Ленинградская, Свердловская области, Кубань и Приморье.

    Все новости