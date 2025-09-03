Известному российскому адвокату подкинули похоронный венок

На Урале адвокату по резонансным делам Барсукову подкинули похоронный венок

В Каменске-Уральском известному по ряду резонансных дел адвокату Сергею Барсукову подкинули похоронный венок. Об этом он рассказал URA.RU.



Барсуков уточнил, что представляет интересы собственника одной из ритуальных контор. Его доверитель сдавал помещение бизнесмену, который организовывает развлекательные шоу. Теперь идет спор о взыскании неустойки и задолженности по аренде. Заседание было назначено на сегодня. Однако утром защитник заметил в офисе венок.

Полицейские уже приехали к офису с собакой и проверили «подарок». Он неопасен. Барсуков предполагает, что венок отправили его юристы-оппоненты.

