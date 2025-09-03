Силовые структуры
10:10, 3 сентября 2025Силовые структуры

Известному российскому адвокату подкинули похоронный венок

На Урале адвокату по резонансным делам Барсукову подкинули похоронный венок
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Каменске-Уральском известному по ряду резонансных дел адвокату Сергею Барсукову подкинули похоронный венок. Об этом он рассказал URA.RU.
 
Барсуков уточнил, что представляет интересы собственника одной из ритуальных контор. Его доверитель сдавал помещение бизнесмену, который организовывает развлекательные шоу. Теперь идет спор о взыскании неустойки и задолженности по аренде. Заседание было назначено на сегодня. Однако утром защитник заметил в офисе венок.

Полицейские уже приехали к офису с собакой и проверили «подарок». Он неопасен. Барсуков предполагает, что венок отправили его юристы-оппоненты.

Ранее стало известно, что житель Кингисеппа Ленинградской области подложил боевую гранату времен Великой Отечественной войны в нижнее белье соседки.

