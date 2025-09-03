Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:27, 3 сентября 2025Наука и техника

Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

KP.RU: Китай показал ядерную торпеду с мощностью боеголовки 100 мегатонн
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Народно-освободительная армия Китая на параде в Пекине показала беспилотный подводный аппарат AJX-002, который может представлять собой ядерную торпеду — аналог российского «Посейдона». Об этом пишет обозреватель KP.RU Виктор Баранец.

По его оценке, изделие длиной около 20 метров и диаметром примерно 1,5 метра может быть оснащен ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн. Скорость движения AJX-002 — около 20 километров в час, глубина погружения — примерно 1 километр, дальность действия — 500 километров.

«Это страшное по своей разрушительной силе изделие уже называют китайским "Посейдоном" — из-за большого сходства с российским аппаратом. Правда, среди китайских шутников водится и другая кличка — "Привет Америке"», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Изделие, по оценке автора, способно создавать мощное радиоактивное цунами, разрушающее все на своем пути. «Может образоваться гигантская промоина, которую пекинские остряки уже прозвали "Проливом имени Мао"», — заключает Баранец.

В августе эксперт Юрий Кнутов в беседе с порталом aif.ru напомнил, что российская торпеда «Посейдон» с ядерной энергетической установкой может вызвать цунами, которое способно смыть прибрежные объекты противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала у нее кусок ноги

    Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

    Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

    Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

    Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

    В Киев прибыл министр обороны Великобритании

    Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

    В России заметно выросло потребление безалкогольного пива

    Марьяна Ро опубликовала фото в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости