Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 3 сентября 2025Мир

Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

Песков: Мерц допустил нехорошие слова в адрес Путина, но их не стоит учитывать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил нехорошие заявления в адрес президента России Владимира Путина, однако его мнение не стоит учитывать. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на высказывания немецкого политика, передает ТАСС.

«Мерц допустил в последние часы ряд нехороших заявлений в отношении президента Путина. В этой связи вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал предложение канцлера ФРГ провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради разрешения украинского кризиса. Он обвинил Путина в якобы нежелании заканчивать конфликт и добавил, что у него «нет никаких оснований» верить российскому лидеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Туристка из России потеряла память и заговорила на древнерусском после падения у бассейна

    Захарова одним словом отреагировала на новые санкции Лондона

    Женщина выиграла в лотерее 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

    Малышева призналась в любви песне Шуфутинского «Третье сентября»

    Опровергнут популярный миф о хрусте коленей

    Погода сорвала диверсию в российском городе

    В Минобороны России раскрыли подробности о ночном групповом ударе по объектам Украины

    Украина сбросила умные авиационные бомбы на российские объекты

    Британия ввела санкции против «Движения первых» и «Волонтеров победы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости