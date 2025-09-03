Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

Песков: Мерц допустил нехорошие слова в адрес Путина, но их не стоит учитывать

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил нехорошие заявления в адрес президента России Владимира Путина, однако его мнение не стоит учитывать. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на высказывания немецкого политика, передает ТАСС.

«Мерц допустил в последние часы ряд нехороших заявлений в отношении президента Путина. В этой связи вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал предложение канцлера ФРГ провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради разрешения украинского кризиса. Он обвинил Путина в якобы нежелании заканчивать конфликт и добавил, что у него «нет никаких оснований» верить российскому лидеру.