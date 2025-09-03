Лавров похвалил Индию за нежелание «прогибаться» под США

Лавров: Индия не прогнулась под давлением США

Глава МИД России Сергей Лавров похвалил Индию за то, что она не желает «прогибаться» под давлением президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью индонезийской газете «Компас», передает официальный сайт МИД.

«Тарифы уже введены, например, в отношении Индии — нашего особо привилегированного стратегического партнера, крупного потребителя российских товаров, в частности, углеводородного сырья. Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия никогда не дружит «с кем-то против кого-то». По его словам, РФ также не выстраивает отношения с партнерами в ущерб их связям с другими странами, в частности, с США.

Ранее Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины в размере 50 процентов, введенные против Индии за закупку российской нефти. «Индия должна понять, что много лет наши отношения были односторонними», — сообщил он.