Лавров высказался о торговле Запада с Россией

Лавров: Западу не стоит рассчитывать на благоприятствование в торговле с Россией

Западным странам в будущем не следует рассчитывать на такой же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был раньше. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас», опубликованном на сайте МИД.

Он назвал прискорбным отказ большинства западных стран от торговли с Москвой в целях давления на нее, отметив, что это решение нанесло всем большой экономический урон.

«Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия сделает свои выводы, но по-прежнему открыта для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды.

В том же интервью российский министр похвалил Индию за то, что она не хочет «прогибаться» под давлением президента США Дональда Трампа.