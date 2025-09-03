Марьяна Ро опубликовала фото в трусах

Российская блогерша Марьяна Ро опубликовала откровенное фото из ванной

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом России в реестр иноагентов), блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) опубликовала фото в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюенсерша запечатлела себя у зеркала в ванной. Она позировала в белом топе в горох с V-образным декольте и крошечных синих трусах с заниженной талией.

При этом сетевая знаменитость распустила волосы и нанесла на губы красную помаду.

В августе Марьяна Ро также показала откровенные фото из ванной.