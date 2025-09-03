Захарова допустила прямое управление странами Запада ударами ВСУ по «Дружбе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова не исключила версию прямого управления странами Запада ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Об этом она сообщила РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

22 августа ВСУ нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после этого призвал Украину перестать втягивать Венгрию в конфликт с Россией.