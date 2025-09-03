Мир
07:24, 3 сентября 2025

МИД допустил прямое управление Западом ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Захарова допустила прямое управление странами Запада ударами ВСУ по «Дружбе»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова не исключила версию прямого управления странами Запада ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Об этом она сообщила РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

22 августа ВСУ нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после этого призвал Украину перестать втягивать Венгрию в конфликт с Россией.

