Модель Playboy пожаловалась на завидующую ее груди стюардессу и нарвалась на критику

Бывшая модель журнала Playboy возмутилась из-за просьбы стюардессы прикрыть ее большую грудь во время рейса в США. Об этом сообщило издание The New York Post, ссылаясь на сообщения женщины в соцсетях.

34-летняя Сара Блейк Чик рассказала, что бортпроводница авиаперевозчика American Airlines заставила ее застегнуться во время полета в Атланту. На ней была надета фланелевая рубашка, легинсы и спортивный топ, который не прикрывал ее декольте и живот. «Я не знала, что у авиакомпании есть дресс-код, который запрещает носить спортивную одежду, если у вас большая грудь», — подчеркнула Чик, отметив, что другие женщины в таком же виде остались без замечаний.

Подписчики модели предположили, что член экипажа просто завидовала ей. Однако Чик нарвалась на критику от других пользователей. Один написал: «Да, дорогая, застегни пуговицы. Это твой бюстгальтер. Прояви уважение к себе и своим попутчикам и держи свое нижнее белье при себе». А мужчина по имени Винсент Воланин заметил: «На борту самолета есть дети. Вам повезло, что вас не высадили, хотя они имеют на это право. Почему бы не проявить уважение и не одеться подобающим образом?».

Ранее пассажирку самолета пристыдили за отсутствие лифчика. После того как все пассажиры поднялись на борт Delta Airlines, член экипажа вывела путешественницу из салона, назвала ее наряд оскорбительным и заставила прикрыться.