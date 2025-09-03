Экономика
12:17, 3 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали время возвращения тепла

Синоптик Позднякова: В столице ожидается условное бабье лето в начале недели
Мария Черкасова

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Продолжительная волна тепла ожидается в столице с начала следующей недели. Таким прогнозом в Telegram-канале поделилась главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Теплеть начнет с воскресенья, 7 сентября, когда воздух прогреется до плюс 22 градусов Цельсия. В течение недели дневная температура максимально может подниматься до отметки плюс 23 градуса. На неделе температура окажется на 4-5 градусов выше нормы, предупредила синоптик. Ветер на предстоящей неделе сменит направление и станет южным и юго-западным.

Синоптик уточнила, что погоду на предстоящей неделе можно назвать бабьим летом лишь условно, поскольку классическое бабье лето связано с проникновением гребня Азорского антициклона (область повышенного атмосферного давления в Атлантическом океане, чаще всего с центром вблизи Азорских островов) в средние широты Европейской России в середине сентября. Этот период радует сухой солнечной погодой, когда южный и юго-западный ветер приносит тепло на смену осеннему похолоданию.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал приход августовского тепла в столицу на выходных, 6 и 7 сентября.

