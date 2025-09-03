Экономика
01:57, 3 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали августовское тепло

Синоптик Леус: В Москве на выходных ожидается августовское тепло
Полина Кислицына (Редактор)

В ближайшие выходные, 6 и 7 сентября, в Москву придет августовское тепло. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, начало недели в городе выдалось пасмурным и прохладным, однако уже со среды, 3 сентября, под влиянием скандинавского антициклона ситуация начала меняться. Он сделает облака менее плотными и снизит вероятность дождей в ближайшие дни, отметил специалист.

Что касается температуры, столбики термометров покажут 18–20 градусов тепла, и с этого момента в городе начнется бабье лето. «Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около плюс 21–23, что на два-три градуса выше климатической нормы», — поделился информацией Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето в столице ближайшее время не прогнозируется.

    Все новости