07:40, 3 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на день

Гидрометцентр: Температура в Москве днем в среду поднимется до плюс 20 градусов
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Температура воздуха в столице днем в среду, 3 сентября, поднимется до плюс 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Ожидается переменная облачность с нулевой вероятностью осадков. Ветер будет северный со скоростью три метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Ночью ожидается падение температуры до плюс 11 градусов. Давление при этом вырастет до 745 миллиметров, что соответствует норме. В четверг, 4 сентября, днем погода будет похожей — температура воздуха будет подниматься до отметки плюс 21 градус.

На 6:00 среды по московскому времени температура воздуха составляет 13,2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале сентября в Московском регионе сохранится теплая погода, схожая с августовской, что значительно выше обычных значений для начала осени. Однако этот период пока нельзя считать бабьим летом. Для этого явления характерно тепло, которое наступает после периода осеннего похолодания — его в столице еще не было.

