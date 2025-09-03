Экономика
Названы автобренды с наибольшим желанием вернуться в Россию

В настоящее время наибольшее желание вернуться на российский рынок и возобновить официальные продажи в стране наблюдается у автобрендов Hyundai и Kia, входящих в концерн Hyundai Motor Group. Об этом заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводит ТАСС.

Вероятнее всего, у вышеуказанного автогиганта будут наибольшие шансы возобновить бизнес на территории РФ. Это обусловлено тем, что южнокорейский производитель, в отличие от ряда других западных концернов, сохранил собственную дилерскую сеть в стране. Кроме того, Hyundai продолжает поставки в Россию через бренд Solaris, напомнил Целиков.

Подобный формат взаимодействия может сохраниться и после возобновления официальных продаж корейского концерна в РФ, считает аналитик. Такого рода партнерство будет подразумевать выпуск автомобилей под российским брендом с использованием импортных комплектующих. «Это наиболее вероятный путь развития российского авторынка», — резюмировал Целиков.

Ранее о том, что у Hyundai Motor Group наибольшие шансы вернуться в Россию, заявлял в том числе коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Бренды, входящие в структуру этого концерна, напомнил эксперт, оставили за собой возможность возобновить официальные продажи машин в РФ и выкупить обратно свои производственные мощности.

В то же время перспективы возвращения в Россию немецкого автогиганта Mercedes-Benz представляются аналитику более туманными. Эта компания, пояснил он, оставила «негативный осадок» у российских покупателей, почти полностью лишив их возможности диагностировать и обслуживать свои автомобили. В результате отношение местных клиентов к Mercedes сейчас — не самое лучшее, констатировал Житнухин.

