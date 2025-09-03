Названы последствия слов Мерца о России

Посол России в ФРГ Нечаев: Слова Мерца о России неприемлемы

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России неприемлемы и могут привести к последствиям в виде окончательного разрушения доверия между странами. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его слова приводятся на сайте диппредставительства.

«Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым», — подчеркнул дипломат.

Нечаев отметил, что подобные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, «от кого бы то они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми».

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради разрешения украинского кризиса. Он обвинил Путина в якобы нежелании заканчивать конфликт, добавив, что у него «нет никаких оснований» верить российскому лидеру.