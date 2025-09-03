Наука и техника
Смартфоны Xiaomi получат технологию Nokia

Смартфоны Xiaomi 16 получат технологию звука Nokia OZO Audio
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Компания Xiaomi будет использовать технологии звука Nokia в своих новых смартфонах. Об этом сообщает профильное издание Xiaomitime.

Инсайдеры рассказали, что новые устройства серии Xiaomi 16 получат поддержку технологии Nokia OZO Audio. Изначально OZO Audio разрабатывали как аудиосистему для камер, ведущих запись звука на 360 градусов. Однако позже ее начали использовать в смартфонах. Судя по всему, китайский IT-гигант договорился с Nokia, чтобы внедрить ее наработки в свои продукты.

В материале говорится, что «инновации в области звука» будут доступны в телефонах Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Max и 16 Ultra. Технология будет интегрирована как на уровне железа, так и операционной системы (ОС) HyperOS 3.

Журналисты отметили, что Xiaomi, вероятно, не окажется эксклюзивным держателем технологии. Ранее Nokia OZO Audio уже использовали в смартфонах Asus, Oppo и OnePlus. Сама Nokia ушла с рынка смартфонов: последние аппараты под знаменитом брендом, правами на который владела HMD Global, вышли в 2025 году.

В начале осени известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max станут самыми мощными смартфонами китайского бренда. Вероятно, аппараты первыми на рынке получат новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

