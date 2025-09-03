Объем главной российской «кубышки» вырос

Объем ФНБ к 1 сентября увеличился до 13,14 триллиона рублей

К началу осени 2025 года объемы Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился до 13,14 триллиона рублей, или 5,9 процента от прогнозируемого на 2025 год ВВП. О росте главной «кубышки» страны сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

К началу осени объем ФНБ достиг 163,6 миллиарда долларов. Для сравнения, по состоянию на 1 августа размер главной «кубышки» оценивался в 13,08 триллиона рублей. Таким образом, за последний месяц объемы фонда увеличился примерно на 60 миллиардов рублей.

Ликвидные активы ФНБ к осени достигли 3,93 триллиона рублей, что эквивалентно 1,8 процента прогнозируемого на этот год национального ВВП. В долларом выражении показатель составил 48,9 миллиарда. За месяц он сократился на 20 миллиардов рублей.

Фонд национального благосостояния представляет собой государственный финансовый резерв, который используется для различных целей. Из него можно брать деньги для поддержания стабильной пенсионной системы в кризисные времена, когда Соцфонд не будет справляться со своими прямыми обязанностями. Кроме того, средства из ФНБ используются для покрытия дефицита федерального бюджета и финансирования масштабным инфраструктурных проектов. К 1 сентября 2024-го размер главной «кубышки» РФ оценивался почти в 12,79 триллиона. За последний год объем фонда увеличился примерно на 350 миллиардов рублей.