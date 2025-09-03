Забота о себе
Опровергнут популярный миф о горячей еде

Диетолог Бурлаков опроверг миф о плохом усвоении холодной еды
Илья Пятыго
Фото: freepik

Существует мнение, будто холодная еда усваивается хуже, чем горячая, заявил диетолог Александр Бурлаков. В своем Telegram-канале он опроверг этот популярный миф.

«Друзья, если у вас в наличии есть ротовая полость, а поглощать еду вы собираетесь, используя ее, то температура еды не имеет значения», — написал Бурлаков.

По его словам, стабилизация температуры пищи начинается уже в ротовой полости. В среднем менее одной минуты достаточно, чтобы горячая еда остыла по пути в желудок. В связи с этим Бурлаков назвал абсолютно бессмысленным утверждение о том, что холодные блюда усваиваются плохо, а горячие — хорошо. Однако при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни слишком высокая или низкая температура пищи может привести к обострению, уточнил он.

Ранее диетолог Арина Мамина назвала продукты, которые помогут улучшить память. Она посоветовала добавить в рацион шпинат.

