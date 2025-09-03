Россия
Осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глазное яблоко россиянке

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hanif66 / Shutterstock / Fotodom

В Красногорске осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глазное яблоко 40-летней женщине. Ей провели сложную операцию, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

По оценке осмотревших россиянку медиков, порез оказался глубоким и неровным. Пациентка могла потерять зрение.

Женщине назначили операцию, которая длилась полтора часа. Хирурги зашили рану и восстанавили целостность глазного яблока. Врачам удалось спасти зрение россиянки.

«Врачи офтальмологического отделения провели сложную и кропотливую работу (...) Благодаря своевременному и профессиональному лечению, удалось избежать наихудшего сценария», — отметил заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.

Ранее жительнице Перми вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе. Ей также провели операцию.

