Особую роль одного народа в Израиле объяснили

Дипломат Рада Манцур: Политики Израиля стремятся заполучить голоса тысяч друзов

Для израильских политиков остаются важными тысячи голосов друзского населения страны, поэтому им приходится учитывать их позицию. На это указал бывший израильский дипломат друз Рада Манцур.

«Друзские семьи — это тысячи голосов на выборах в Израиле, которые политики стремятся заполучить», — отметил он.

Кроме того, израильские друзы — патриоты своей страны, постоянно заявляли о лояльности властям государства, добавил Манцур. Вместе с тем, видя преследования своих единоверцев в Сирии, они призывали руководство Израиля к более активным действиям против нового сирийского режима и испытывали разочарования из-за того, что помощь пришла поздно.

Ранее израильский министр Зеев Элькин оценил возможность либерализации режима в Сирии. По его мнению, президент страны Ахмед аш-Шараа и в будущем останется джихадистом.