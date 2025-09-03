Мир
10:45, 3 сентября 2025

Особую роль одного народа в Израиле объяснили

Дипломат Рада Манцур: Политики Израиля стремятся заполучить голоса тысяч друзов
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Для израильских политиков остаются важными тысячи голосов друзского населения страны, поэтому им приходится учитывать их позицию. На это указал бывший израильский дипломат друз Рада Манцур.

«Друзские семьи — это тысячи голосов на выборах в Израиле, которые политики стремятся заполучить», — отметил он.

Кроме того, израильские друзы — патриоты своей страны, постоянно заявляли о лояльности властям государства, добавил Манцур. Вместе с тем, видя преследования своих единоверцев в Сирии, они призывали руководство Израиля к более активным действиям против нового сирийского режима и испытывали разочарования из-за того, что помощь пришла поздно.

Ранее израильский министр Зеев Элькин оценил возможность либерализации режима в Сирии. По его мнению, президент страны Ахмед аш-Шараа и в будущем останется джихадистом.

